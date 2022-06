VIDÉO - Fausse note au bac : effondrés, des élèves accusent leur prof de s'être trompé de programme

L’histoire est à peine incroyable. Une vingtaine d’élèves du lycée Nelson-Mandela à Nantes (Loire-Atlantique) ont découvert, la veille de leur épreuve du Baccalauréat, qu’ils n’avaient pas étudié le bon programme d’histoire cette année. À la place, ils disent avoir planché tout au long de l’année sur le programme qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine. Selon Ouest-France, "il y a un tiers des sujets qui diffère et des notions qui sont moins approfondies sur certains thèmes". Sans surprise, à cause de cette fausse note, l’épreuve a viré au cauchemar.

"On est tombés sur deux sujets d’histoire qui portent sur des chapitres que nous avions abordés très partiellement, et donc on n’avait pas les connaissances", explique l'un des élèves à TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "J’étais vraiment stressé avant l’épreuve, totalement abattu", confie un autre. "Certains élèves sont sortis de l’épreuve au bout de deux heures. D’autres sont restés pendant cinq heures, mais ils étaient en pleurs", rapporte encore une autre lycéenne, présente ce jour-là dans la salle d’examen.