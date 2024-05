Bac de compostage : quelles sont mes obligations ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le 13H vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Thierry Coiffier répond à toutes vos questions.

Ces derniers temps, on reçoit beaucoup de messages sur les bacs de compostage qui sont obligatoires depuis le 1er janvier. Il est vrai que ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Afin de mieux comprendre les règles et la base, répondons à cette question : que dit cette loi ?

Depuis le 1er janvier, toutes les collectivités doivent proposer à leurs habitants une solution de tri pour les biodéchets. Ils regroupent les déchets alimentaires, les produits non consommés, mais aussi les déchets verts. Ils représentent 83 kilos par an et par habitant.

Pour ces biodéchets, est-ce que c'est aux particuliers de s'équiper ? L'obligation pèse uniquement sur les collectivités locales, celles qui sont en charge de la collecte des déchets. Elles doivent, en effet, proposer aux administrés une solution de tri des biodéchets.

Si votre collectivité a mis en place cette solution de collecte et qu'elle a inscrit cette obligation dans son règlement de collecte, théoriquement, vous risquez une amende qui peut s'élever à 35 euros. La police municipale a des moyens pour mettre ces amendes.

