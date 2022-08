Baignades : 5000 maîtres-nageurs manquent à l'appel

En France, plus de la moitié des employeurs cherchant un maître-nageur sauveteur mettent plus de 6 mois à le trouver. Aujourd'hui, il en manque 5 000 dans tout le pays. Le coût assez coûteux de la formation est à l'origine de cette pénurie. Le manque de vocation et la question de la rémunération sont aussi responsables de cette situation.