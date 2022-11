Baisse des ristournes sur les carburants : faut-il faire le plein ce week-end ?

Cette peur de manquer se conjugue à celle de payer de plus en plus cher son essence. "C'est le meilleur moment pour faire le plein avant que le prix remonte. Alors, on en profite", avance un automobiliste dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Les ristournes à la pompe de l'Etat et de Total vont en effet baisser à partir du mercredi 16 novembre. Elles passeront alors à dix centimes par litre. Certains automobilistes seraient donc tentés de faire un dernier plein avantageux.