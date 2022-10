Banques alimentaires, les oubliées du bouclier tarifaire

Avec 450 mètres carrés de chambre froide, la facture d'électricité explose. On constate environ 30% de hausse en un an et encore plus dans les mois qui viennent. Car les banques alimentaires ne bénéficient pas du bouclier tarifaire énergétique. La seule solution pour tenir serait d'éteindre la chambre froide le mois prochain.