Barbecue : peut-on tout cuire ?

Trois Français sur quatre aiment le barbecue. Une passion d'autant plus forte que, désormais, il est possible de faire griller d'autres produits que la simple viande.

Sur le grill, désormais, on trouve de tout : du fenouil, des asperges, et même plus surprenant encore, un cake salé. Rassurez-vous, la viande grillée a toujours autant la cote, mais dorénavant, tout se cuisine sur les braises. Au menu dans le sujet en tête de cet article, il est possible de faire griller un burger de champignon en presque dix minutes chrono.

Chez Laurent, tout le repas est cuisiné sur le grill, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Un munster rôti est accompagné de légumes, cuisiné dans cette poêle adaptée au barbecue. Et ainsi, au rayon "accessoires", les brochettes ont de la compagnie. Plus d'images dans la vidéo en tête de cet article.