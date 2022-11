Prix des matières premières : de plus en plus de chantiers annulés

À une demi-heure de là, un autre chantier. Ici, le montant de devis initial a augmenté depuis le début des travaux, il y a un an. Et c’est toujours la même raison : la hausse des prix du gaz et de l’électricité, des énergies essentielles pour les usines qui fabriquent les matériaux.

En conséquence, le devis de transformation de cette ancienne école en un centre culturel va coûter 500.000 euros de plus que prévu. Le maire doit donc faire des choix. C’est le prix à payer pour finir ce chantier considéré comme prioritaire. Il doit être terminé en 2024 et pour l’instant, les délais seront tenus.