VIDEO - Couvreur, restaurateur, agriculteur... ces métiers qui passent en mode hiver dans l'Aubrac

L'Aubrac, au sud du Massif central, est l'une des régions françaises où la vie change le plus en hiver. Si le froid et la neige engourdissent l'activité, les habitants ne chôment pas pour autant. Une équipe de TF1 a pu le constater auprès d'un couvreur, d'une agricultrice et de restaurateurs.

Alors que l'Aubrac se fige, recouvert de givre, un curieux battement résonne dans la vallée. Sous des températures négatives, jusqu'à -7°C, Florian, couvreur, rénove la toiture d'un corps de ferme à mains nues, comme si le froid ne l'atteignait pas.

"On travaille certainement un peu moins que l'été, quand il fait beau, mais il faut bien travailler. De toute façon, on ne peut pas rester à la maison", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article

D'autres ont la chance de travailler au chaud. Dans son étable, Maïté élève des veaux tout juste nés. Avec le froid, ses vaches de race Aubrac ne sortent plus, sa ferme se transforme en maternité. "J'essaye de les habituer à ce qu'on les couche, qu'on les attrape, plus on va aller sur des contacts positifs plus on va avoir de la simplicité et de la sécurité dans le contact, on a le temps de faire tout ça et c'est justement le moment où il faut le faire", explique-t-elle.

Dans le restaurant "Le Suquet" du chef cuisinier Sébastien Bras, à Laguiole, on profite de la fermeture annuelle pour entretenir le mobilier, refaire les peintures ou s'avancer en cuisine pour la haute saison. "Tout ce qu'on peut faire en avance pour l'année prochaine, c'est de l'avance pour quand on sera en flux tendu pendant la saison", explique Benjamin Seignat, pâtissier au sein de l'établissement.