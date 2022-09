Beauté à risque : les apprentis sorciers de la médecine esthétique

Karine est vendeuse en supermarché, Alexandra tatoueuse et Milla, hôtesse d'accueil. Toutes les trois et des milliers d'autres en France risquent deux ans de prison, 30 000 euros d'amende pour pratique illégale de la médecine. Elles font plus qu'arrondir leur fin de mois en injectant de l'acide hyaluronique dans les lèvres des clientes en quête d'une bouche pulpeuse. L'intervention est risquée. Elle est réservée aux médecins, même si les seringues contenant les produits sont en vente libre en pharmacie et sur Internet.