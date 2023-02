Beautés noires : le filon des tops models au Nigéria

Thomson et Face sont chasseurs de têtes. Ils travaillent pour Beth model, la plus grande agence de mannequins en Afrique. Ils espèrent trouver la prochaine star des podiums dans les ruelles du marché. Depuis quelques années, les modèles africains ont conquis les podiums de Fashion week de Paris, Londres, New-York ou Milan. La plus célèbre, le top model Mayowa Nicholas, gagne plus de trois millions d’euros par an. Cette Nigériane défile pour Balmain, Yves Saint-Laurent ou Dolce & Gabbana. Comme la plupart des mannequins africains, elle a été découverte par l’agence Beth model.