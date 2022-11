VIDÉO - Harcèlement scolaire : quand des bikers escortent un élève de 3e

Et cela se mesure aussi dans les yeux des parents. "Voir qu’il y a beaucoup de monde qui sont là pour Théo, c’est très fort", affirme le père du garçon. "Il y a beaucoup d’émotion parce que rien que de voir qu’il ne sait plus quoi dire... C’était vraiment notre dernier espoir", ajoute sa mère.

Cela fait longtemps que Théo a perdu le sourire. Mais au fil des minutes et des discussions, le jeune homme va s’ouvrir. Il va prendre la direction d’un parc de la ville pour y faire un goûter escorté par ses anges gardiens. "C’est une famille et on se sert de ça aussi pour redonner confiance aux grands et aux plus petits", reprend un motard.