Belles, anciennes et populaires : des voitures devenues cultes

Xavier Guillemin ne voulait rien d’autre que la 2CV de son enfance, indémodable, pas seulement pour lui. Nostalgies et économie. Même un demi-siècle après sa sortie des chaînes d’assemblage, l’Ami 6 de Citroën et son esthétique hors-norme reste à portée de presque toutes les bourses. Depuis son Isetta lilliputienne, Marie-Pierre Briet confirme. Membre de Vincennes en Anciennes, le plus grand club multimarque de France, elle est bien placée pour mesurer une autre différence avec les voitures luxes.