Canicule : les conseils indispensables pour bien protéger vos animaux

Maude, elle, a sept chats et un furet. Pour les rafraîchir, elle use de stratagèmes. Premier réflexe, empêcher le soleil de rentrer dans la maison et avoir de l'eau en quantité illimitée : "je multiplie les bols d'eau, je mets des serviettes mouillées pour qu'ils puissent se poser dessus, un peu d'eau dans le fond de la baignoire pour les chats et une petite piscine pour le furet". Mais ces précautions ne suffisent pas. Comme on vous le conseillait dans un autre article, il faut veiller également à ce que votre animal puisse s'abriter à l'ombre. Et surtout ne jamais le laisser dans la voiture. En période de canicule ou de forte chaleur, la température à l'intérieur du véhicule peut en effet atteindre les 60° C, en quelques minutes seulement.