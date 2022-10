Bijoux, bolides et grands crus : des biens saisis vendus aux enchères

Ce sont des ventes d'un genre particulier, mais qui attirent toujours de nombreux amateurs. Mardi 4 et mercredi 5 octobre, la Direction générale des finances publiques tient des ventes aux enchères pour se débarrasser de plus de 400 biens saisis ou confisqués par ses services. Les événements se déroulent à Lyon et Marseille et "tous les biens mis en vente proviennent de saisies et de confiscations judiciaires dans le cadre de procédures pénales", précise le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Le catalogue présenté pour cette édition d'octobre 2022 est particulièrement alléchant : parmi les biens proposés, on trouve des diamants, des pièces d'or, des Ferrari, une moto Ducati, des montres Rolex ou encore de grands crus. Autre curiosité : une collection de tableau saisie chez une seule et même personne, "un amateur d'art et qui pour financer sa passion commettait des abus de confiance", explique dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article Nicolas Bessone, Directeur de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).