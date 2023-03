Raffineries bloquées : combien de jours les stations-service peuvent-elles tenir ?

Les grèves contre la réforme des retraites se poursuivent dans certains secteurs. D'abord, les raffineries. Elles sont toujours bloquées, mais les dépôts de carburant, eux, continuent à livrer. Et seules près de 800 stations-service sur 11.000 ont connu des difficultés. Reste que la situation pourrait s'aggraver.

Sollicité par les journalistes de TF1 dans la vidéo ci-dessus, le gérant d'un supermarché près de Tours pose la question plusieurs fois par jour. Son stock est un peu juste. Pourtant, depuis lundi, cette grande surface a déjà commandé deux fois plus de carburants que d'habitude. "On vend à peu près en gazole 6000 litres par jour. Là, on est à 15.000", assure une employée. "Il y a un effet de panique, les gens appellent pour savoir si on a du carburant, si on va être livrés." Pour l'instant, ils arrivent à faire face aux besoins de leurs clients.