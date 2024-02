Blocages des agriculteurs : comment les Nantais tentent de s'organiser

Au 14e jour de mobilisation, le mouvement des agriculteurs est-il toujours autant soutenu par les Français ? À Nantes (Loire-Atlantique), tout le quotidien est particulièrement bouleversé.

Ce jeudi matin, les Nantais étaient debout plus tôt que d'habitude. Dès 7h30, les files de voitures se sont allongées en ville. Ceux qui ont un vélo ont préféré l'enfourcher, les autres n'ont d'autre choix que de patienter. "Je vais abandonner le travail, je vais appeler", nous lance un automobiliste dépité. "Je vais mettre 45 minutes de plus. Mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause !', confie une autre.

Depuis mardi soir, les agriculteurs bloquent l'un des principaux ponts du périphérique. Les Nantais tentent de trouver des alternatives, mais de nombreux axes sont embouteillés. Naka, manager d'artistes, est sur le point de manquer son rendez-vous. "C'est un rendez-vous très important que je ne dois absolument pas rater", nous dit-il. Malheureusement, il n'a pas le choix et devra faire son rendez-vous par téléphone… dans sa voiture.

Dans une auto-école aussi, des moniteurs n'ont pas réussi à venir. Mais ce sont surtout les élèves qui craignent de rater leur permis de conduire. "Ils ne savent pas s'ils vont passer ou pas, s'ils vont être à l'heure. Déjà qu'ils sont stressés, ça rajoute un stress en plus", confie Lou-Ann Kerjouan, salariée de l'auto-école "C.Permis".

Pour limiter le stress, des Nantais ont préféré rester chez eux en télétravail. Un coiffeur situé dans un quartier de bureaux craint de ne pas voir venir ses clients.

À midi, le pont de Cheviré était toujours bloqué. Si les agriculteurs décident de poursuivre leur mobilisation, les embouteillages risquent de durer à Nantes.