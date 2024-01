Blocages et nouvelles actions ciblées : le point sur la mobilisation des agriculteurs ce mardi

Les agriculteurs maintiennent la pression ce mardi. Le JT de 13H de TF1 fait le point sur les blocages et les nouvelles actions ciblées du jour.

Devant le supermarché de Nîmes (Gard) qui ouvre le reportage de TF1 ci-dessus, les pompiers sont contraints d'intervenir : un feu vient d'être allumé par des agriculteurs pour bloquer l'entrée. Ils n'ont pas choisi leur cible au hasard. Il s'agit de "sensibiliser les personnes par rapport aux marges de la grande distribution sur le dos des agriculteurs", explique un manifestant. Encadré par les forces de l'ordre, ce blocage divise clients et commerçants. "Ils ont raison, de toute façon, il faut mettre le point sur la situation", lance une femme. "Moi, je suis dans la galerie marchande, je travaille en alternance et je suis là pour apprendre, comme ils bloquent les accès, on ne va pas avoir de clients...", déplore une étudiante.

Autre scène à 600 kilomètres plus au nord, à Illoud (Haute-Marne). Ici, des producteurs de lait bloquent l'entrée de l'usine d'un géant du marché laitier. Aucun camion ne peut rentrer, ni sortir du bâtiment. "On essaie de filtrer aussi le personnel pour freiner la production de l'usine", indique un agriculteur. À l'autre bout du pays, à Blagnac (Haute-Garonne), difficile d'accéder à l'aéroport en voiture, des agriculteurs bloquent l'accès aux terminaux. Il faut donc marcher ou courir pour ne pas rater son avion, comme cet homme qui arrive tout essoufflé.

Un peu plus tôt ce mardi, un autre barrage, mais cette fois-ci, des forces de l'ordre. Partis lundi d'Agen, les tracteurs que montre notre vidéo pensaient poursuivre leur route sans encombre, jusqu'en région parisienne. Mais vers six heures du matin, à hauteur de Limoges (Haute-Vienne) sur l'autoroute, ils aperçoivent les lumières des blindés de la gendarmerie, venus stopper la progression du convoi. Les agriculteurs tentent alors de négocier le passage, en vain. Tandis qu'un petit groupe force les barrières de sécurité afin de sortir de l'autoroute, les autres font demi-tour pour rejoindre une nationale. "On va y aller de toute façon, au bout d'un moment, par la droite ou par la gauche, on va y arriver", prévient un agriculteur. "On ne veut pas affronter les CRS, mais on verra ce qu'il se passera", dit un autre.

Ils sont censés rejoindre la région parisienne d'ici demain. Aux abords de la capitale justement, c'était l'embouteillage ce mardi matin. Huit axes autoroutiers sont toujours bloqués. Le marché de Rungis, où menacent de converger de nombreux agriculteurs, reste ce mardi sous haute surveillance.