Blocages : le ras-le-bol des agriculteurs

Équipés de tracteurs et de botes de foins, des éleveurs font une opération de barrage filtrant. Ils viennent bloquer une voie de la départementale entre l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Un mouvement compris par la population, qui soutient ces agriculteurs en difficulté. "C'est le seul moyen qu'on a de nous faire entendre. L'année 2022 a été très dure, en plus de la sécheresse qui vient aggraver la situation", "on aimerait pouvoir vivre de notre métier convenablement", témoignent ces derniers.