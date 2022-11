Bois de chauffage : attention aux arnaques

Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel de sa banque pour lui dire que le virement fait le matin ne passait pas. Geneviève réalise qu'il s'agit d'une arnaque. Si elle ne s'est pas méfiée, c'est parce que le site internet reprend le logo et le nom d'une entreprise, qui elle, existe bel et bien, la société de bois de chauffage Christian Juif. Immédiatement, Clément Juif et son père déposent plainte pour usurpation d'identité. Mais pendant des semaines, ils sont submergés par les appels et les messages des clients mécontents.