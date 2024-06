En France, depuis l'apparition des locations saisonnières de type Airbnb, des dizaines de milliers de boîtes à clés ont été installées. Seulement, selon une association de consommateurs, elles pêchent par manque de fiabilité.

Au moment de quitter votre domicile, vous avez chacun votre technique pour laisser une clé à proximité : dans la boîte aux lettres, sur le rebord de la fenêtre ou derrière un pot de fleurs. Mais depuis quelques années, certains utilisent un autre stratagème, la boîte à clés qui fleurissent de plus en plus sur les façades des maisons et les parties communes des copropriétés.

Vendues quelques dizaines d’euros, elles sont massivement employées par les propriétaires pratiquant la location saisonnière. Des boîtes aussi installées pour permettre au personnel soignant et autres aides à domicile d’intervenir auprès des personnes vulnérables ou en perte d’autonomie ou encore pour que des parents glissent un trousseau, pour éviter que les enfants n’emportent les clés à l’école. Mais, selon l'association 60 millions de consommateurs, qui tire la sonnette d'alarmes, elles seraient en réalité très faciles à ouvrir.

Des risques en cas de vol

Sur Internet, de plus en plus de tutoriels vidéo expliquent par exemple comment crocheter facilement ces boîtiers. Et en cas de sinistre, leur utilisation pose un problème encore plus important. Les assurances peuvent refuser de couvrir les cambriolages commis après le vol d'un trousseau de clés déposé dans ce genre de dispositif.

Selon les auteurs de l'enquête, les assureurs manquent de transparence sur les contrats. "Quand on les parcourt, on n'a pas toujours la réponse sur ce point", déplore Adrian de San Isidoro, journaliste pour 60 millions de consommateurs, interrogé dans le reportage en tête de cet article. "Il faut parfois appeler l'assureur pour connaître, au cas par cas, sa politique", poursuit-il.