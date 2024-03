Aérophobie : comment se débarrasser de sa peur de l'avion ?

La peur de l'avion concernerait près d'un Français sur trois. Un sondage révèle qu'elle touche 30% des femmes et 20% des hommes. Les conseils de Benjamin Muller pour se débarrasser de cette phobie.

Les récents problèmes rencontrés par les avions du constructeur américain Boeing réveillent la peur de l’avion chez certains Français. En effet, près d’un Français sur trois serait atteint d’aérophobie, et la période actuelle ne semble pas apaiser les esprits et les plus anxieux. Selon un sondage récent, 30 % des femmes seraient angoissées à l’idée de prendre l’avion contre 20 % des hommes. Mais comment se débarrasser de cette aérophobie ? Les conseils de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"Mais qu’est-ce que je fais là ?"

"J’avais des sueurs froides, c’était comme une crise d’angoisse", témoigne une Strasbourgeoise. "C’est comme un nœud dans le ventre, ce n’est pas super agréable", confie un jeune homme interrogé. À l’instar de cette passante qui nous avoue s’être demandé "tout le long du voyage, ‘qu’est-ce que je fais là ?’". Et pour vaincre sa peur, chacun sa technique. Un habitant dévoile qu’il préfère ne pas dormir la veille du vol pour être sûr d’être suffisamment fatigué le jour J, et s’endormir sans problème dans l’avion.

Les psychologues expliquent que beaucoup de choses entrent en jeu quant à l’aérophobie, bien au-delà de l’image de l’avion qui perd sa roue ou des films catastrophes. Avant tout, les phobiques ont peur de l’enfermement, font face à la difficulté de ne pas avoir le contrôle sur l’appareil, appréhende l’altitude et surtout la gestion des turbulences.

L’hypnose, les stages "anti-stress"…

Comme toutes peurs, il y a plusieurs degrés. Mathieu Allouche, Stewart sur les vols longs courriers, relate avoir fait face à différents comportements de la part des voyageurs. "Parfois, il y a des malaises, des sueurs froides, des vomissements… On a même eu un cas de passager qui a essayé d’ouvrir la porte de l’avion, en vain, pour s’enfuir."

Fort heureusement, des techniques existent pour éradiquer cette peur. Notamment les thérapies comportementales : les psychologues peuvent vous donner des techniques de respiration et de relaxation pour vous détendre au maximum. Chez certains, l’hypnose est une bonne solution. À noter que certaines compagnies organisent des stages "anti-stress" pour aussi comprendre le fonctionnement de l’avion et appréhender au mieux son vol. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours changer votre moyen de locomotion et privilégiez le bateau quand cela est possible !