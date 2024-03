Animaux de compagnie : en prendre soin tous les mois, combien ça coûte ?

Pour prendre soin de nos animaux de compagnie, nous dépensons en moyenne 59 euros par mois. Avec l'inflation, le prix de la nourriture pour animaux a augmenté de 20 % cette année. Le point avec Maud Descamps.

La France fait partie des pays européens qui comptabilise le plus d’animaux de compagnie : 80 millions, soit plus que le nombre d’habitants recensés sur le territoire (un peu moins de 63,5 millions). Et même s’il est agréable d’être accompagné au quotidien par son chien ou son chat, en prendre soin est une autre histoire. Car oui, adopter un animal de compagnie implique des dépenses mensuelles. Nourriture, soins vétérinaires, jouets… Chaque mois, les maîtres dépensent en moyenne 59 euros pour leur chien, et 49 euros pour leur chat. Plus d’explications avec Maud Descamps pour Bonjour ! La Matinale TF1.

+ 20% d’augmentation sur la nourriture pour animaux

Si ce chiffre pourrait paraître dérisoire, cela reste tout de même une certaine somme pour les ménages les plus modestes. D’autant qu’avec l’inflation, subie par les Français ces deux dernières années, les dépenses pour nos fidèles compagnons augmentent : en un an seulement, la nourriture pour animaux a augmenté de 20 %. Parmi la cinquantaine d’euros mensuelle dépensée par les propriétaires, la nourriture est d’ailleurs le facteur qui pèse le plus dans le budget, juste devant les frais vétérinaires.

Pour autant, cette hausse de 20 % sur l’alimentation n’empêche pas les Français de nourrir correctement leurs petites bêtes. En effet, un propriétaire sur deux se dit prêt à se passer de sortie pour garder de l’argent et prendre soin de leurs compagnons. Ce n’est plus une surprise, les Français et leurs animaux, c’est une réelle histoire d’amour.

Qu’en est-il des abandons ?

Néanmoins, les derniers chiffres de la SPA viennent contrebalancer ce constat. 44 844 animaux ont été recueillis en 2023, soit 1,5 % de plus que l’année précédente. Si l'on prend en compte toutes les autres associations d'animaux et les refuges, on estime que ce sont environ 200 000 animaux qui sont abandonnés chaque année. Or, si ces animaux ne bénéficient pas de structures d'accueil ou s'ils ne sont pas abandonnés, ils sont euthanasiés.

Et malheureusement, hormis les abandons en période estivale, 7 % des propriétaires se sont séparés de leur animal pour des raisons financières. Le président de SPA, Jean-Charles Fombonne confirme : "L'inflation est un nouveau paramètre." Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce ne sont pas les chiens, mais les chats qui sont le plus abandonnés par leur famille. Ces derniers représentent 2/3 des abandons. La grande partie de ces abandons s'explique par la prolifération : beaucoup de maîtres ne stérilisent pas leur animal pour économiser de l'argent et quand la chatte donne naissance à une portée, les chatons sont abandonnés dans la nature. Pour rappel, adopter un animal de compagnie est une grande responsabilité. Avant de se lancer, il faut être certain d'être financièrement stable et disponible pour s'occuper de l'animal.