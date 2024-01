Trop chers, ils sont abandonnés : les animaux de compagnie, victimes collatérales de l'inflation

Selon le bilan 2023 de la SPA, les abandons d'animaux continuent d'augmenter. Quelles en sont les principales raisons ? Les éclairages de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Cette année encore, la SPA tire la sonnette d'alarme, nous apprend Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1. Les abandons d'animaux continuent d'augmenter de manière régulière. En 2023, la hausse est de 1,5 % selon l'association. Elle rapporte, par ailleurs, qu'elle a recueilli 44 844 animaux. Si l'on prend en compte toutes les autres associations d'animaux et les refuges, on estime que ce sont environ 200 000 animaux qui sont abandonnés chaque année. Or, si ces animaux ne bénéficient pas de structures d'accueil ou s'ils ne sont pas abandonnés, ils sont euthanasiés.

Pourquoi les abandons sont en hausse ?

Selon un sondage de l'Ifop, 7 % des Français se sont séparés de leur animal pour des raisons financières. Oui, avoir un animal de compagnie coûte cher et avec l'inflation, le budget réservé aux animaux explose. Le président de SPA, Jean-Charles Fombonne confirme : "l'inflation est un nouveau paramètre". Il précise : "Un animal de compagnie coûte environ 100 à 120 euros, pour un chat ou un chien, jeune et en bonne santé. Avec l'âge, s'ajoutent des frais vétérinaires". Des frais vétérinaires qui ont augmenté. L'alimentation a aussi connu une véritable flambée des prix : + 13 % en 2022 et +18 % en 2023, rappelle Christophe Beaugrand. Les croquettes pour animaux font d'ailleurs parties des produits dont les prix ont le plus augmenté en deux ans.

Quels sont les animaux les plus abandonnés ?

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce ne sont pas les chiens, mais les chats qui sont le plus abandonnés par leur famille. En effet, ils représentent 2/3 des abandons. La grande partie de ces abandons s'explique par la prolifération. Beaucoup de maîtres ne stérilisent pas leur animal pour économiser de l'argent et quand la chatte donne naissance à une portée, les chatons sont abandonnés dans la nature.

Pour rappel, adopter un animal de compagnie est une grande responsabilité. Avant de se lancer, il faut être certain d'être financièrement stable et disponible pour s'occuper de l'animal.