Baisse des dons : pourquoi les Français sont moins généreux

Le pouvoir d'achat des Français a été fragilisé en 2023. Cela a donc eu un impact sur leur générosité. En moyenne, chaque Français a fait don d'un montant de 191 euros en 2023, soit neuf euros de moins qu'en 2022. L'analyse de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le don annuel des Français a reculé de neuf euros. En 2023, il était de 191 euros. Cette baisse des dons s’explique notamment par une diminution des ressources, conséquence de l’inflation. Décryptage du chiffre du jour par Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

L’inflation impacte les dons

Les Français continuent de donner pour les associations, mais le montant des dons a diminué ces dernières années. En 2023, le montant s’élève à 191 euros par Français. Une baisse de neuf euros par rapport à 2022, selon Odoxa dans son enquête pour Leetchi. Or, le don moyen annuel accusait déjà une perte de 7 euros, cette année-là. Cette baisse s’explique par un pouvoir d’achat fragilisé par l’inflation. Pourtant, les Français aimeraient se montrer plus généreux. En effet, selon un sondage Opinion Way pour Tribee, 6 Français sur 10 voudraient donner plus, mais ne le peuvent pas à cause de leurs difficultés financières. "On peut faire l’hypothèse d’un lien direct entre le recul de la générosité des Français et la hausse des dépenses de la vie quotidienne à laquelle ils doivent désormais faire face", observait l’institut Odoxa.

Si la générosité est toujours présente dans le cœur des Français, elle l’est davantage dans la population la plus âgée. L’âge médian du donateur est de 62 ans et les personnes âgées entre 20 et 45 ans sont celles qui donnent le moins. Toujours d’après l’institut, la grande majorité des dons annuels sont inférieurs à 100 euros. De manière générale, les Français donnent une somme entre 1 et 50 euros et ils donnent à des associations, fondations ou aux personnes en difficulté.

Des dons, mais pour qui ?

Parmi les causes qui touchent le plus les Français, il y a la santé et la recherche (39 %), la protection de l’enfance (35 %) et la protection animale (31 %). Ainsi, les Restos du cœur, l’Association française contre la myopathie, le Secours catholique, la Croix-Rouge et Médecins sans frontières sont les associations qui bénéficient le plus de la générosité des Français.

Par ailleurs, pour continuer de soutenir les actions de solidarité, les Français préfèrent aujourd’hui donner des moyens matériels ou physiques et donner de leur temps plutôt que de donner de l’argent. Or, cette baisse des dons financiers atteint une situation critique pour certaines associations. "Les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à trois ans", avait alerté Patrice Douret, en septembre dernier.