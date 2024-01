Nos cartes de fidélité sont-elles la nouvelle cible des arnaqueurs ?

Huit Français sur dix possèdent au moins une carte de fidélité. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle n'échappe pas aux arnaqueurs. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous explique comment éviter les pièges ?

On en possède tous dans nos portefeuilles : les cartes de fidélité. Elles sont proposées par les grandes enseignes de distribution, les supermarchés ou encore les magasins d’habillement. Comme son nom l’indique, elle permet de fidéliser la clientèle. À chaque passage en caisse, le consommateur cumule des points lui permettant de bénéficier de réductions. Ce qu’on sait moins, c’est que les cartes de fidélité attirent aussi les escrocs et elles peuvent également être piratées. C’est ce que nous explique Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une arnaque qui se développe

C’est une arnaque très peu connue des Français, mais elle a tendance à se répandre. Depuis quelques mois, les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan ou encore Super U ne cessent de signaler des piratages de carte de fidélité. D’ailleurs, qu’elle soit matérielle ou digitale, il n’y a aucune différence pour les arnaqueurs qui se font un malin plaisir de piller votre cagnotte. Marina a été victime d’un piratage, elle témoigne dans Bonjour ! La Matinale TF1 : "J’avais 65 euros. Je me suis rendu compte que je n’avais plus ce montant sur mon application. L’inquiétude monte quand on me dit que la cagnotte a été utilisée". Pire : la téléspectatrice ne sait pas comment les voleurs ont pu récupérer son numéro de carte ni le code secret de la carte de fidélité.

Comment procèdent les voleurs ?

Comme souvent avec les arnaques, tout commence par un SMS ou un mail envoyé au consommateur. On vous propose de cliquer sur un lien, ce qu’il ne faut surtout pas faire, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que le lien renvoie sur un site qui ressemble en tout point à celui de l’enseigne, si bien qu’il est difficile de faire la différence. On demande au client de saisir le numéro de carte. Ce qu’on ne sait pas, c’est qu’un logiciel va tester des milliers de mots de passe de manière aléatoire jusqu’à trouver la bonne combinaison. Bingo pour le voleur qui va alors récupérer vos données puis les revendre à d’autres malfrats. Et c'est ainsi qu'ils peuvent vider votre cagnotte sans éveiller le moindre soupçon. Un conseil donc : si vous recevez ce type de SMS ou de mails, dans un premier temps, ne cliquez pas sur les liens et contactez le service client en cas de doute.