Cartes Pokémon : les collectionneurs pris pour cible par les cambrioleurs

Pokémon est une franchise née en 1996 d’un jeu vidéo propulsée sur le devant de la scène par le dessin animé, les jeux de cartes et les jouets. Aujourd’hui, certains objets, et en particulier les cartes, peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les collectionneurs sont dans le viseur des cambrioleurs comme le commente Christophe Beaugrand.

“Attrapez-les tous”, à la lecture de ce slogan, difficile de ne pas chantonner les paroles du générique de Pokémon que l’on doit à Jean-Marc Anthony Kabeya, chanteur des 10 premières saisons. La franchise née en 1996 est un véritable phénomène de la pop culture et 28 ans après son lancement, l’intérêt des fans pour Pokémon ne diminue pas, c’est même tout le contraire. La Pokémania peut néanmoins s’avérer être une passion dangereuse puisque les collectionneurs sont désormais la cible des cambrioleurs. Explications avec Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les collectionneurs Pokémon dans le viseur des cambrioleurs

Élevés au rang d’objets rares et exclusifs, certains produits de la franchise Pokémon se revendent à des prix exorbitants. Le record est détenu par l’influenceur américain Logan Paul, qui a déboursé 4,8 millions d’euros pour une carte, aujourd’hui considérée comme la plus chère au monde. Et cette information n’a malheureusement pas échappé aux cambrioleurs, qui font des collectionneurs de produits Pokémon leur nouvelle cible. En juin 2023 à Rennes, 200 000 cartes ont été dérobées au domicile d’un particulier, alors que le plus grand collectionneur belge s’est fait voler pour plus de 200 000 € d’objets. Au vu du nombre de cambriolages en France comme à l’étranger, il est normal qu’une certaine psychose se soit installée auprès des collectionneurs.

Les cartes et produits dérivés Pokémon vendus aux enchères

Pour compléter leur collection, parfois débutée depuis de longue année et chérie de tout leur être, certains fans Pokémon sont prêts à faire des milliers de kilomètres et à débourser des sommes astronomiques pour une seule carte. Même pour cette franchise de pop culture, la loi de l’offre et de la demande entre en jeu : plus un item est rare, plus il coûte cher. On retrouve des objets de la marque Pokémon au sein de prestigieuses maisons d’enchères, présentés à côté de grandes peintures ou de sacs de luxe. Ces cartes sont aussi vendues entre adhérents de la communauté ou sur des sites de vente en ligne comme eBay, où le set complet des premières cartes en version française est mis à prix à 925 000 €. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous comptez acheter un produit Pokémon, car plusieurs contrefaçons circulent sur le marché.

Comment authentifier une carte Pokémon rare ?

Si ces sommes exorbitantes donnent envie de fouiller dans les vieilles malles du grenier afin de voir si des cartes Pokémon n’auraient pas été oubliées, sachez que toutes ne se revendent pas à prix d’or. Il faut qu’elles soient en excellent état, scellées, sous plastique, et bien entendu rares. Pour évaluer leur unicité, il faut avant tout regarder leur origine et leur année d’impression. Celles des premières éditions coûtent plus cher : si vous pouvez lire Wizards of the Coast en bas d’une carte, cela signifie qu’elle date du début du jeu, et qu’elle vaut donc potentiellement plus d’une centaine d’euros. Le numéro et le symbole affichés dans le coin inférieur droit de la carte peuvent également vous donner des indices : les logos losange et étoile sont signes de rareté.