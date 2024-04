Comment gagner de l'argent en faisant du sport ?

La motivation, c'est ce qui permet de tenir cette promesse de se remettre au sport. Il existe plusieurs offres qui convertissent vos efforts physiques en euros. Jean-Marie Bagayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1 comment gagner de l'argent en pratiquant une activité sportive.

Faire plus de sport était sans doute l’une de vos bonnes résolutions du 1ᵉʳ janvier. Mais voilà, après quatre mois, vous vous rendez à l’évidence : vous n’avez utilisé votre abonnement qu’à une ou deux reprises et les baskets sont au fond du placard. La motivation, elle, est partie en vacances. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko vous propose une astuce infaillible pour ne plus jamais manquer de motivation : être payé pour courir !

Des récompenses en bons d’achats

Il existe plusieurs offres qui permettent de convertir les efforts physiques en euros. Certaines enseignes de sport proposent, par exemple, des réductions en bons d’achat si les clients courent ou pratiquent de la natation. Il leur suffit d’enregistrer leurs performances sur l’application de l’enseigne. Pour Camille Thomas, gérant d’un magasin de sport en Bretagne, ce n’est pas une incitation à la consommation, mais une "incitation à faire du sport. C’est un système qui fonctionne avec les montres connectées ou les smartphones de nos clients. Ils sont reliés à un ‘livret sport’ et cela permet à la famille de pratiquer ensemble".

Des marches pour de l’argent

Des applications permettent aux randonneurs du dimanche de gagner quelques centimes d’euros à chaque pas. Le principe ? Plus on marche, plus on gagne des points, et ces points sont ensuite convertis en euros. Une utilisatrice de l’application WeWard a ainsi gagné 50 euros grâce à ses pas. "On ne marche pas pour avoir l’argent", explique Sabine Laurent, "mais si on peut avoir quelque chose au bout, on en profite. Ça pousse les gens à se bouger". Ces applications fonctionnent grâce à la publicité et c’est avec ce système qu’elles peuvent rémunérer les marcheurs. Toutefois, il faut rester vigilant, car lorsqu’elles sont gratuites, ces applis peuvent monnayer et vendre les données de leurs utilisateurs.

Des salles de sport à 0 euros ?

Ça existe, mais ces forfaits et abonnements à zéro ont une contrepartie ! Pour profiter des équipements et des installations, il faut impérativement fréquenter la salle de sport au moins trois fois par mois. Cela permet aux gérants d’attirer des clients et ils peuvent ensuite proposer des cours et autres services payants. Libre à chacun de choisir la formule qui lui convient pour enfin tenir sa bonne résolution 2024 !