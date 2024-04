Comment préparer son jardin quand la météo joue au yo-yo ?

Le printemps est la saison où l'on repense au jardin. Avec les températures qui battent des records année après année, difficile de choisir les espèces à cultiver. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le printemps est la saison du renouveau et c'est le moment de préparer son jardin pour l'été et les éventuelles futures récoltes. Mais avec une météo capricieuse qui joue au yo-yo depuis plusieurs semaines, les pluies abondantes de l'hiver et la sécheresse de l'été, il est difficile de savoir comment repenser son espace vert. Jean-Marie Bagayoko nous explique comment faire, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Planter des arbres adaptés aux variations de température

Les arbres sont des climatiseurs naturels, ils apportent de l'ombre et de la fraîcheur dans un jardin. Hélas, avec le réchauffement climatique, certaines espèces deviennent inadaptées, c'est le cas, par exemple, des épicéas ou les sapins, qui ne supportent pas les chaleurs excessives de l'été. Il y a des signes qui peuvent alerter d'un coup de chaud : si les feuilles de vos arbres tombent quand le mercure s'affole, cela signifie que l'arbre essaie de refroidir la température. Pour le protéger, il est conseillé de pailler autour du pied de l'arbre afin de garder l'humidité dans le sol, empêcher l'évaporation de l'eau et garder les racines au frais.

Il existe également des espèces d'arbres qui résistent très bien à la chaleur et à la sécheresse. Le chêne-liège, l'eucalyptus, le mûrier, le pin ou encore l'olivier sont connus pour s'adapter aux très fortes températures. Autre option : le micocoulier, un arbre qui pousse dans les régions méditerranéennes d'Europe. Pourvu d'un feuillage dense qui offre un bel ombrage en été, il résiste très bien aux variations climatiques.

Ces fleurs à éviter dans le jardin

Les rhododendrons et les hortensias ont beau être de magnifiques plantes aux fleurs qui parfument et colorent nos jardins, il est préférable de ne plus en planter. Pourquoi ? Parce que ce sont des végétaux très gourmands en eau.

Mickaël Magron, responsable secteur végétal chez Jardiland, explique qu'il faut miser sur des plantes capables de résister à la sécheresse. Et il en existe beaucoup ! Parmi elles, on peut opter pour le phormium, le céanothe, le romarin, le ciste, la cordyline, le palmier Yuka. "On peut s'amuser avec les plantes mellifères pour apporter les abeilles et favoriser la pollinisation", conseille l'expert. Enfin, si votre gazon a roussi pendant un épisode caniculaire, il est possible de le récupérer en plantant des graines "spéciales sécheresse". Elles sont plus résistantes à la chaleur, mais beaucoup plus chères aussi.