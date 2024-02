Des communes françaises lâchées par leurs assurances

Comme les particuliers, une commune doit être assurée notamment en cas d'incendie ou d'inondation. Plusieurs centaines ne le sont pas dans notre pays. Dans Bonjour ! la Matinale TF1, Maud Descamps se penche sur les raisons de l'abandon de ces assurances et les conséquences sur les habitants.

Une commune doit être assurée au même titre que les particuliers, notamment en cas d'incendies ou d'inondations. Depuis quelques mois, plusieurs centaines de communes en France ont reçu un courrier de leur assureur leur annonçant la fin du contrat de manière unilatérale.

Pourquoi ? Cela leur coûte trop cher, explique Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1. Il s'agit de communes qui ont été touchées par les intempéries. Cette année, elles ont été nombreuses : les incendies cet été, la neige et les inondations, causant d'importants dégâts. La commune de Toreilles (Pyrénées-Orientales) a connu de fortes inondations. Au début, l'assureur a affirmé vouloir continuer d'aider la ville, mais à une condition : augmenter les tarifs de 70 %. Finalement, il a mis fin au contrat sans que le maire de la commune ne puisse réagir. Même scénario pour Le Coteau (Loire), qui a connu un épisode de grêle endommageant les bâtiments, l'assureur a résilié le contrat du jour au lendemain, le 1ᵉʳ janvier. Dinan, dans les Côtes-d'Armor, n'a aussi plus de contrat depuis le 1ᵉʳ janvier.

"15 000 euros à 2 millions d'euros"

Mais il y a aussi les communes pour qui les prix ont flambé à cause des émeutes de juillet dernier : "Nous avons reçu à la fin des vacances, au mois de septembre, un courrier nous annonçant qu'il y avait un avenant de notre contrat d'assurance, avenant qui modifiait de façon sensible la franchise puisque nous passions en cas d'émeutes la franchise de 15 000 euros à 2 millions d'euros", a détaillé Christian Metairie, maire d'Arcueil (Val-de-Marne).

Plus d'impôts et un service public dégradé

Une commune sans assurance : quelles conséquences pour les habitants ? Si ce n'est pas l'assureur qui paye, c'est la mairie et les contribuables donc cela passe par les impôts. Le maire de Toreilles va être obligé d'augmenter certains impôts pour couvrir les dépenses.

Au-delà du coût supplémentaire pour les habitants, c'est aussi la dégradation du service public. Si la commune n'a plus d'assureur pour financer les réparations, une fuite dans un toit d'une salle polyvalente par exemple, ce sont des activités sportives qui sont à l'arrêt pour les enfants. Dans les communes où il y a eu des émeutes, celles-ci ne peuvent plus assurer leurs véhicules de police. Il y a donc moins de rondes, et moins de sécurité pour les habitants.

Mais le combat n'est pas perdu d'avance. Une solution pourra probablement être trouvée. Tous ces maires ont contacté Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pour faire pression sur les assureurs. D'ailleurs, une commission a été créée et devrait rendre ses conclusions à la fin du mois de février. Objectif : contraindre les assureurs à proposer, dans tous les cas, au moins une solution.