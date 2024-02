VIDÉO - Ces formations insolites que vous pouvez financer avec votre CPF

La réforme du CPF compte parmi les nouveaux programmes du Gouvernement. Désormais, les frais de formation professionnelle ne seront plus pris en charge entièrement par l'État. Entre 10 à 30% seront assurés par les apprenants.

Nouveau projet du gouvernement : réformer ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation. Désormais, les formations ne seront plus entièrement à la charge de l'État et il y aura une partie à financer. En se plongeant dans le sujet, Christophe Beaugrand, chroniqueur de Bonjour ! La Matinale TF1 a été quelque peu surpris du prix : "ça coûte très cher", constate-t-il. "Il est aussi victime de drôles de formations. Certains en profitent pour financer tout et n'importe quoi aux frais de la princesse."

Dans la vidéo en tête de cet article, il recense quelques exemples de formations un peu surprenantes que l'État peut financer. Par exemple, apprendre une langue étrangère sous hypnose ou encore faire des séances de coaching avec un cheval.

