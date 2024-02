Des Français complètement accros à leur smartphone

Drôle de scène à l'Assemblée : Gabriel Attal a montré sur son téléphone non pas un document, mais une photo de chien à ses ministres. Cet épisode pointe du doigt une action, désormais banale, de sortir notre téléphone tout le temps. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Benjamin Muller se penche sur l'addiction, parfois risquée, des Français à leur smartphone.

C'est un phénomène qui nous touche tous : sortir nos téléphones peu importe le moment, peu importe l'endroit alors qu'il devrait parfois être à l'évidence éteint. Est-ce que Gabriel Attal est comme nous ? La réponse est oui. Hier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre se tourne pendant que l'opposition a la parole pour montrer quelque chose à Rachida Dati et Prisca Thevenot. Est-ce un dossier, un projet de loi ? Pas du tout. Derrière, des malins ont zoomé avec un autre point de vue. C'était… une photo d'un petit chien. Rien à voir avec le débat parlementaire. À ce moment-là, c'était le socialiste Boris Vallaud qui parlait du sort des travailleurs. D'ailleurs, celui-ci a ironisé après : "La prochaine fois que je lui poserai une question, j'aboierai et je me gratterai les oreilles avec les pieds".

Des commerçants exaspérés

Cette indélicatesse du Premier ministre illustre ce défaut qu'on a tous, plus ou moins, de sortir son téléphone dans des moments inopportuns. Par exemple, des couples au restaurant sur leur téléphone ou encore des collègues qui déjeunent tous sur leur écran. Face à ce constat, les commerçants sont exaspérés par ces incivilités, comme cette boulangère d'Issy-les-Moulineaux, rencontrée fin décembre : "Afin de ne pas vous déranger, dorénavant, nous vous laisserons terminer vos conversations téléphoniques avant de vous servir, affirme-t-elle en lisant le panneau désormais affiché sur la porte de sa boutique. C'est compliqué les gens au téléphone, ils ne sont pas très attentifs." Dans sa chronique, Benjamin Muller évoque d'ailleurs une anecdote personnelle. "À la crèche de mes enfants, ils avaient placardé une affiche qui disait :"dorénavant, on ne rend plus leur bébé aux parents qui sont sur leur téléphone en venant les chercher.""

La nomophobie ou la phobie d'être séparé de son téléphone

Toutes ces situations de la vie quotidienne illustrent notre addiction réelle au smartphone. C'est ce qu'on appelle la nomophobie : la phobie ou la peur excessive à l'idée d'être séparé ou de ne pouvoir se servir de son téléphone. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Six Français sur dix se disent accros à leur smartphone.

Problème, cette addiction peut avoir de graves conséquences. Sortir son téléphone en voiture, sur son vélo ou sur sa trottinette ou encore à moto : près de huit Français sur dix disent le faire régulièrement. C'est donc la sécurité des usagers qui est en jeu. Autre problématique : l'altération des relations sociales, puisqu'une personne sur trois a déjà décroché son téléphone pendant l'amour. Quelques conseils pratiques pour limiter votre dépendance : désactiver les notifications, limiter l'utilisation le soir et le matin, privilégier le mode nuit ou encore avoir un second téléphone pour son activité professionnelle.