"Rationner Internet" : et si on décrochait un peu des écrans ?

L'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, lance une initiative pour légiférer la consommation internet des Français. L'une de ses propositions est de limiter les gigas utilisés à trois gigas par semaine. Christophe Beaugrand se demande dans Bonjour ! La Matinale TF1 si on peut rationner Internet.

À moins de partir vivre en pleine nature, dans un lieu sans antennes, sans téléphone portable et sans réseaux, il est impossible de se passer d’Internet. Aujourd’hui, on paie avec nos smartphones, on s’informe, on noue et on entretient nos relations, on effectue nos transactions bancaires ou même nos démarches administratives grâce à Internet.

Dans une tribune publiée dans Le Figaro, l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, appelle à assainir notre rapport aux écrans en limitant notre consommation de données internet à 3 Go par semaine. Qu’est-ce que cela impliquerait concrètement ? Le décryptage de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une petite forme d’intoxication

Actuellement, on utilise en moyenne 15,9 Go par mois, soit 4 Go par semaine. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) précise qu’il ne s’agit que de l’usage mobile, ne sont donc pas comptabilisés la navigation via Wi-Fi ou sur un ordinateur. Pour l’ancienne ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem, c’est beaucoup trop. Elle appelle à limiter notre consommation à trois gigas par semaine et par personne. Trois gigas, c’est l’équivalent de 21 heures de surf, ou trois heures par jour… Évidemment, cela exclut le visionnage de vidéos ou de films, car dans ce cas-là, les gigas fondent comme neige au soleil.

Contactée par Christophe Beaugrand, l’ancienne ministre remarque que "tout le monde a bien conscience qu’on a un petit problème avec ça". Pour elle, "on a une petite forme d’intoxication". Toutefois, elle précise : "Il ne s’agit pas qu’un État vienne nous imposer quelque chose, mais il s’agit d’avoir cette conversation publique : est-ce qu’on a besoin de tant d’Internet que ça dans nos vies ? Est-ce que c’est normal qu’il y ait cette emprise numérique sur nos vies".

"Nous protéger contre nous-même"

Et emprise, il y a, puisque les Français passent en moyenne 4,6 heures par jour devant des écrans. Si on extrapole, cela signifie que l’on pourrait passer quasiment 15 ans devant des écrans au cours de notre vie. Pour le Délégué général de l’association "Lève les yeux", Yves Marry, derrière cette proposition, "l’idée est de nous protéger contre nous-même. Comme pour d’autres addictions, l’industrie numérique joue avec notre attention, elle la manipule, elle la capte et gagne de l’argent grâce à ça". Selon lui, "on a besoin d’être protégé par la puissance publique, car individuellement, on est beaucoup trop faible".

Si légiférer sur le rationnement de la consommation des données n’est pas possible, en revanche, la proposition de Najat Vallaud-Belkacem a le mérite d’ouvrir le débat sur notre propre habitude. L’écologue au CNRS Françoise Berthoud, interrogée par FranceTV Info, trouve que c’est "une très bonne idée". Pour elle, "10 gigaoctets par mois, c’est largement suffisant pour une vie professionnelle et personnelle très active".