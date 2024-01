Bonjour ! La Matinale TF1 - Peut-on vraiment interdire les écrans aux enfants ?

Mardi soir, Emmanuel Macron n'a pas exclu qu'il y ait "des interdictions" et des "restrictions" dans l'usage des écrans par les enfants. Le président a mis en place un comité d'experts pour proposer un mode d'emploi. Leurs travaux seront rendus "fin mars".

Lors de sa conférence de presse mardi 16 janvier, le chef de l'État a dit vouloir lutter contre les effets néfastes des écrans sur les enfants. "On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. (...) Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public, qui viendra ensuite. Et donc il y aura peut-être des interdictions. Il y aura peut-être des restrictions" et "peut être aussi des restrictions sur les contenus", a affirmé Emmanuel Macron. Il s'est dit désireux que "les meilleurs scientifiques, (...) à la fois des épidémiologistes, des cliniciens, des sociologues, toutes les disciplines, puissent nous dire : avant tel âge, ça n'est pas raisonnable de mettre un écran devant un enfant".

Une semaine avant sa conférence de presse, le président a mis en place un comité d'experts pour répondre à ces questions. Composé de dix personnes, il compte des médecins, des addictologues, des spécialistes. Selon Benjamin Müller, qui a eu deux membres de ce nouveau groupe d'experts au téléphone, le président veut qu'ils abordent tous les sujets et trouvent un consensus sur les conséquences des écrans.

