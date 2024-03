Emploi des seniors : la France est (toujours) à la traine

Le taux d'emploi des personnes âgées, entre 60 et 64 ans, est de 35 %. La moyenne européenne s'élève à 45 %. Si un senior sur trois travaille, les autres ne sont pas forcément au chômage. Certains partent en retraite anticipée. Le décryptage de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le taux d’emploi des seniors en France s’élève à 35 %, soit deux fois moins que le taux d'emploi dans la population générale, en âge de travailler, qui s'établissait à 68,6 %. Quand on parle de seniors, on cible la population âgée entre 60 et 64 ans. Le pays est loin de la moyenne européenne, qui elle, est à 45 %. Pour remédier à ce retard, le gouvernement veut inciter les entreprises à embaucher plus de seniors. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les seniors français ne sont pas toujours au chômage

En France, un senior sur trois travaille. Certes, la France est en retard sur ces voisins européens, mais cela ne signifie pas que les seniors qui ne travaillent pas sont forcément au chômage. En effet, certains seniors partent en retraite anticipée ou à la retraite tout court, surtout s’ils ont commencé leur carrière très jeune. Avec l’âge, il y a aussi des problèmes d’invalidité ou d’incapacité qui se déclarent, notamment dans les métiers où la pénibilité est très forte. De fait, ces invalidités poussent les seniors à prendre leur retraite. En effet, 30 % des seniors partent avant pour des raisons de santé.

Par ailleurs, si le taux d’emploi des seniors est faible, il est en augmentation depuis 20 ans. En effet, en 2001, il n’était que de 10 %. Depuis, quelques réformes sont passées par là, spécifiquement l’allongement de la durée de cotisation puis le recul de l’âge d’ouverture des droits.

Comment ça se passe dans les autres pays ?

Selon les données communiquées en 2019 par la Commission européenne, l’âge effectif de départ à la retraite est de 62,3 ans. C’est beaucoup moins que l’Allemagne (64,2 ans) et que l’Italie (65,5 ans). Même si l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 64 ans, il existe des dispositifs pour pouvoir partir plus tôt.

Dans le monde, c’est au Japon que l’on travaille le plus longtemps, suivi de la Norvège, de la Suède ou encore l’Allemagne. Au pays du soleil levant, 8 seniors sur 10 qui travaillent encore et les travailleurs de 65 ans, et plus, représentaient 6,39 millions de personnes, soit 10,6 % de la force de travail en 2022.

Pour permettre de redresser le taux d’activité, un plan est en discussion entre le patronat et les syndicats, mais deux mesures bloquent : le CDI senior et le Compte épargne temps universel. Les discussions devront se poursuivre le 14 mars prochain.