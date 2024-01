Bonjour ! La Matinale TF1 - Enseigner la Marseillaise à l'école, c'est déjà possible

Lors de sa dernière conférence de presse, Emmanuel Macron a également proposé d'apprendre La Marseillaise dès l'école primaire. Ce n'était pas déjà le cas ?

Lors de sa conférence de presse mardi soir, Emmanuel Macron a a annoncé une série de mesures pour réarmer l'école. Interrogé par un journaliste sur le volet de l'instruction civique, le chef de l'État s'est par ailleurs dit "totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire". "C'est même indispensable parce c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire", a-t-il détaillé.

Problème ? C'est déjà le cas. En effet, les programmes actuels incluent déjà la possibilité pour les enseignants de "commencer à chanter quelques couplets de la Marseillaise, dès le CE2".

