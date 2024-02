Est-il possible d’ouvrir un point relais colis dans mon salon ?

Les points relais colis permettent de nous récupérer nos achats sur Internet. Les particuliers s'y mettent aussi, puisqu'il est possible d'ouvrir un point de collecte chez soi. Jean-Marie Bagayoko nous explique cette nouvelle tendance dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les avantages du point relais à domicile

Un particulier peut très bien ouvrir un point relais colis dans son salon. En effet, il est possible de réceptionner les colis d’autres clients et de les stocker chez soi avant de les remettre en mains propres. Pour souscrire à ce service de proximité, il suffit de s’inscrire sur une application. L’avantage ? Plus besoin de se rendre dans le bureau de tabac ou le commerçant du coin qui sont soumis à des horaires parfois non compatibles avec nos emplois du temps. Il suffit donc de sonner chez le voisin ou la voisine, pour récupérer son colis.

Cette activité n’est pas réservée à tout le monde. Le particulier qui souhaite ouvrir un point de collecte à domicile doit être disponible très facilement chez elle. C'est surtout intéressant pour les personnes en inactivité professionnelle, à la retraite ou régulièrement en télétravail.

Est-ce vraiment un bon plan ?

Le point relais à la maison permet de gagner un peu argent. En effet, en théorie, ce type de service peut permettre de récupérer une petite cagnotte de 250 euros par mois. Un colis rapporte en moyenne entre 40 centimes et 1 euro. Toutefois, pour la plupart des particuliers qui se lancent dans le point relais à domicile, la motivation première n’est pas financière. Laëtitia Nicoud explique son choix dans Bonjour ! La Matinale TF1. Maman de trois enfants dont un bébé de six mois, elle a du mal à sortir de chez elle. "Ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir échanger".

Maintenir le lien social est donc la principale motivation de ces particuliers offrant ce service. Un lien d’autant plus précieux à la campagne où les commerces de proximité ferment leurs portes, les uns après les autres. Cependant, il est aussi possible gagner des sommes considérables, notamment si le particulier dispose d’un grand espace de stockage, comme c’est le cas pour les exploitants agricoles par exemple. Dans ce cas, proposer un point relais à domicile spécialisé dans les très gros colis, permet de gagner environ 700 euros par mois.