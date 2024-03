Fin de vie : les éclairages du docteur Vincent Valinducq sur le projet de loi pour "une aide à mourir"

Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur la fin de vie ouvrant "une aide à mourir". Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté en Conseil des ministres en avril. Le docteur Vincent Valinducq nous apporte son éclairage sur cette question épineuse dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Après plusieurs reports, le projet de loi sur la fin de vie sera débattu à l’Assemblée nationale à partir du 27 mai prochain. Il prévoit le renforcement des soins palliatifs, mais surtout la possibilité de demander une aide à mourir, sous des conditions strictement encadrées. Vincent Valinducq nous éclaire sur ce projet de loi, très attendu, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quel est l’état du droit sur la fin de vie actuellement ?

Il est attendu par les patients, les aidants et le corps médical. Le projet de loi sur "la fin de vie" vient compléter la loi Claeys-Leonetti, en vigueur depuis 2016. Cette loi autorise, notamment, la sédation profonde et continue. Lorsqu’un patient a un pronostic vital engagé sur un court terme et qu’aucune solution thérapeutique permet une amélioration de l’état de santé, il est possible d’administrer un sédatif qui va endormir le patient et le mener progressivement vers le décès. La sédation profonde et continue n’est possible que dans les cas où le patient est en soins palliatifs. Or, aujourd’hui, ces soins sont très insuffisants aujourd’hui en France. On estime que 300 000 personnes devraient en bénéficier, or dans les faits, moins de 100 000 personnes en bénéficient réellement.

Le modèle français de la fin de vie

Dans le "modèle à la française" sur la fin de vie, le président Emmanuel Macron évoque "l’aide à mourir". À qui s’adresse-t-elle ? Les conditions sont strictes : le patient doit être majeur, doué de discernement clair, il doit être atteint d’une maladie incurable, le pronostic vital engagé sur un court ou moyen terme et ses souffrances ne peuvent être soulagées. C’est l’équipe médicale qui accepte ou refuse, de manière collégiale, l’aide à mourir. Et en cas d’accord, un médicament létal sera remis au patient. Si ce dernier est dans l’incapacité de le prendre, c’est le corps médical ou un tiers qui le lui administrera.

Qu’en pense les médecins ?

La question est épineuse et le débat a évolué ces dernières années. Le conseil de l’ordre des médecins s’est dit favorable au "suicide assisté", un procédé (légalisé en Suisse, qui se rapproche du projet de loi annoncé par Emmanuel Macron). Toutefois, il avait précisé le souhait de prévoir une clause de conscience et une protection pour les médecins qui s’engagent dans la procédure. L’Académie de médecine est aussi en faveur pour un "suicide assisté". Enfin, selon une enquête menée par le Quotidien du médecin, un quart des spécialistes, sur 600 interrogés, étaient favorables.

Anticiper sa fin de vie

Vincent Valinducq rappelle qu’il existe des dispositifs légaux pour préparer sa fin de vie. Les directives anticipées permettent, par exemple, d’exprimer ses volontés sur la poursuite ou l'arrêt des traitements ou actes médicaux pour le jour où l’on n’a plus la capacité de le faire. Cette déclaration peut être rédigée à n’importe quel moment de la vie, peu importe l’état de santé et elle est confiée à son médecin traitant ou à une personne de confiance.