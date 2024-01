Gabriel Attal, Premier ministre à 34 ans : selon Benjamin Müller, la valeur n'attend pas le nombre des années

À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune locataire de Matignon de la Vᵉ République. Depuis sa nomination, on parle beaucoup de son âge, mais heureusement, la valeur n'attend pas le nombre des années. La preuve avec ceux qui ont connu le succès très tôt comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ou Kurt Cobain !

Il ne suffit pas d’atteindre la barre des 40 ans pour être considéré comme un génie. Depuis la nomination de Gabriel Attal en tant que nouveau Premier ministre ce mardi, âgé d’à peine 34 ans, beaucoup parlent de "précocité" comme si un jeune surdoué était quelque chose de surprenant. Si Gabriel Attal, ancien ministre de l’Éducation nationale, est aujourd’hui le plus jeune locataire de Matignon de la Vᵉ République, il n’est pas le seul politicien à avoir voulu changer le monde assez jeune.

Laurent Fabius, par exemple, est devenu Premier ministre en 1984 à l’âge de 37 ans seulement. Plus jeune encore, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République entre 2007 et 2012, était devenu maire de Neuilly-sur-Seine à seulement… 28 ans ! Mais cette "précocité" est valable en politique, certes, mais aussi dans tous les arts, dans tous les domaines. Comme le retrace Benjamin Müller, Mark Zuckerberg a fondé le mastodonte Facebook à 19 ans, Steve Jobs a créé Apple à 22 ans, et Malala Yousafzai a obtenu le prix Nobel de la Paix à tout juste 17 ans.

Le célèbre "club des 27"

Et les exemples cités dans Bonjour ! La Matinale TF1 sont nombreux. Dans le sport, Clarisse Agbegnenou, Victor Wembanyama ou encore Kylian Mbappé ont tous été champions du monde ou drafté en NBA à 20 ans ou moins. Tous inspirent aujourd’hui la jeunesse et surtout nos enfants.

Autre art encore : la musique. Kurt Cobain et Amy Winehouse sont nés à 16 ans d’intervalle, mais ont pourtant un point commun bien connu. Les deux artistes font partie du célèbre club des 27, c’est-à-dire que tous deux sont décédés à l’âge de 27 ans, tout comme Jim Morrison ou encore Jimi Hendrix. Mais si ces personnalités ont réussi à marquer l’industrie de la musique, c’est bien qu’ils étaient des génies avant leurs 27 ans… Preuve que la valeur n’attend pas le nombre des années.

Ambitieux depuis toujours ?

Pour en revenir à l’élection de Gabriel Attal comme Premier ministre à 34 ans, son destin semblait déjà pas mal tracé. Du moins, si l’on en croit ses envies. Selon son père, dès l’âge de 3 ans, il « avait cette envie de devenir Président un jour ». Aussi, en 2011, le nouveau locataire de Matignon était l’invité de Bruce Toussaint dans l'émission "Un monde six jeunes" sur France 2. Alors âgé de 22 ans, il parlait de politique avec cinq autres étudiants.

« Est-ce qu'il ferait un bon politique ? », demande le journaliste après un court monologue de Gabriel Attal sur la dépolitisation de la nouvelle génération. « Moi, je voterais pour lui », répond une étudiante. « Moi je dis : Gaby président ! C'est lui le futur [président] », lance un autre, en riant. Le principal intéressé, lui, réagit en souriant et en agitant son index de gauche à droite, pour mimer un "non". Si à l’époque l’émission n’avait pas eu le succès escompté niveau audiences, une chose est sûre : elle était un tant soit peu visionnaire.