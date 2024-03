Glottophobie : aurions-nous un problème avec les accents régionaux ?

L'acteur Raphaël Quenard, originaire de Grenoble, a déclaré qu'à cause de son accent, on pensait qu'il avait des problèmes. De quoi relancer le débat sur l'intolérance en matière d'accents régionaux. Benjamin Muller revient sur les discriminations linguistiques dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La dernière cérémonie des César a sacré Raphaël Quenard "révélation masculine". Originaire de Grenoble, le jeune acteur a révélé que son accent était souvent moqué, de quoi relancer le débat sur la glottophobie. Est-on intolérant en matière d’accent ? Explications de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Accents régionaux : une fracture entre Paris et la province ?

On associe l’accent du sud de la France à la sympathie, à la bonhomie, à la chaleur, l’accent catalan, lui, évoque un caractère amical. En revanche, l’accent de Raphaël Quenard, de son aveu, est plutôt associé à une tare, à de l’ivrognerie. Pour l’acteur, cette différenciation illustre la fracture entre Paris et la province. À regarder de plus près, il existe peu d’exemple d’accent dans la sphère médiatique, culturelle ou politique. On peut citer Cyril Lignac, Soprano ou encore Jean Castex. D’ailleurs, l’ancien Premier ministre a aussi fait l’objet de moquerie à son arrivée à Matignon. Or, ce mépris envers les accents possède une longue histoire, il s’agit "de suprémacisme parisien. Historiquement, la haute société parisienne méprise les accents régionaux et continue de vouloir imposer sa norme", souligne Benjamin Muller. Et, beaucoup de Français sont touchés par cette discrimination, à commencer par les journalistes et les enseignants, les métiers dits de parole, mais aussi les hôtes d’accueil.

Comment lutter contre cette discrimination linguistique ?

La discrimination à l’accent à un nom : la glottophobie. Ce concept a été développé par le sociolinguiste Philippe Blanchet Lunati, enseignant-chercheur à Rennes 2. Il définit la glottophobie comme étant "le fait de discriminer des personnes ou des groupes en prenant pour prétexte la langue que ces gens parlent", que ce soit dans la façon de parler ou dans une langue différente de la langue dominante. Il rapproche d’ailleurs cette discrimination linguistique à une forme de xénophobie.

Ce sujet intéresse particulièrement le journaliste Jean-Michel Apathie. Originaire du Pays basque, il n’a jamais essayé de masquer ses intonations. L’auteur du livre "J’ai un accent, et alors ?" déplore "on ne verra pas une personne avec un accent marseillais présenter le journal de 20 h à la télévision par exemple. Et la particularité de cette discrimination, c’est qu’elle n’est pas perçue comme telle. D’ailleurs, l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a un baromètre de la diversité, mais il ne présente aucun critère sur les accents".

Une proposition de loi a été votée en 2020 pour lutter contre "les moqueries ou forme de racisme" du fait de la langue. Elle prévoyait une peine de prison de trois ans et 45 000 euros d’amende. Adoptée par l’Assemblée nationale, cette proposition de loi n’a jamais été examinée par le Sénat. Or, pour lutter contre ces discriminations, l’adoption de cette loi serait un premier pas. Autre solution : entendre plus de personnalités publiques avec des accents.