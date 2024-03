Greenwashing : peut-on vraiment se fier aux "labels verts" ?

C'est l'heure du grand ménage parmi les labels verts qu'on retrouve sur tous les produits du quotidien. Les députés européens ont décidé de se pencher sur une charte et veulent mettre en place de nouvelles règles plus strictes. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1

Lorsque l’on fait ses courses, on croise souvent des labels verts. Ces étiquettes se retrouvent sur tous les produits du quotidien et nous assurent qu’ils sont écologiques, limitent l’impact sur le milieu marin ou encore qu’ils sont emballés dans du plastique recyclé. Est-ce que c’est vrai ? Impossible de savoir, puisqu’il n’y a aucun moyen de vérifier. Le Parlement européen a décidé de s'attaquer au "greenwashing" en faisant le ménage dans ces pseudos labels verts. Les explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

L’invasion des labels verts

Aujourd’hui, il existe 230 labels verts. Si certains sont des créations européennes qui répondent à des chartes et des exigences, les autres sont des appellations imaginées par les marques elles-mêmes. Les députés européens ont passé à la loupe plus d’une centaine de pseudos labels. Sur 150, la moitié était beaucoup trop floue pour se rendre compte de la véracité des promesses. Pour résumer : ces labels ne sont donc que des arguments marketing visant à faire payer les consommateurs à payer un produit plus cher.

Des critères pour les labels verts

Pour le moment, les consommateurs n’ont aucun moyen de démêler le vrai du faux, c’est la raison pour laquelle le Parlement européen a souhaité mettre de l’ordre. Le mercredi 17 janvier 2024, il a adopté une directive portant sur l’amélioration de l’étiquetage des produits pour interdire l’utilisation des mentions environnementales mensongères ou trompeuses.

Les députés veulent la mise en place de critères précis. Ainsi, un "label vert" devra être justifié avec des données scientifiques reconnues et récentes. Les marques ne pourront plus inscrire les mentions "respectueux de l'environnement", "naturel", "biodégradable", "impact neutre" si ce n’est pas prouvé. La création de nouveaux labels par les marques deviendra exceptionnelle. Ainsi, l’Union européenne n’acceptera que des labels fondés sur des systèmes de certification officiels et un nouveau label harmonisé au niveau européen sera créée.

Le but est de garantir plus de transparence pour les consommateurs. Par ailleurs, si les marques ne respectent pas les nouvelles règles européennes, elles pourraient écoper d’une amende qui peut monter jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires.