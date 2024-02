VIDÉO - Histoire : retour en 1883, à l'invention de poubelle

Objet du quotidien, la poubelle trouve ses origines au XIXe siècle. À cette époque, les rues de Paris étaient encore jonchées de détritus. C'est le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui lui a donné son nom.

Connaissez-vous l'histoire de la poubelle ? Dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce jeudi, Julien Arnaud explique que ce réceptacle à déchets trouve ses origines au XIXe siècle, précisément en 1883, lorsque les rues de Paris étaient encore jonchées de détritus. Les chiffonniers, des prolétaires marginaux, essayaient alors de récupérer tout ce qui pouvait être vendu, tandis que les épidémies, comme le choléra, continuaient à faire des milliers de morts. Eugène Poubelle, le préfet de la Seine, a donc eu une idée : imposer aux propriétaires d'immeubles de fournir à leurs locataires des récipients avec des couvercles qui seront ensuite ramassés.

