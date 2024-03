Incivilités sur la route : les cyclistes sont-ils les "nouveaux chauffards" ?

On assiste de plus en plus à des scènes d'incivilité venant des cyclistes. Pour dénoncer le comportement de certains d'entre eux, la préfecture de Police de Paris a décidé de publier des petites vidéos sur TikTok. Le décryptage de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Circuler en milieu urbain peut parfois se révéler anarchique tellement la cohabitation entre les piétons, les automobilistes et les cyclistes s’avèrent assez difficile. Dans cette jungle qu’est la ville, le boom de la pratique du vélo a entraîné une hausse des incivilités. Christophe Beaugrand s’intéresse au comportement de certains adeptes du deux-roues dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand la Préfecture de Police de Paris s’en mêle

Une étude réalisée par la Fondation VINCI Autoroutes en 2022 a révélé que 38 % des cyclistes se sont déjà permis de passer au rouge ou à l’orange, 56 % d’entre eux déclarent avoir déjà circulé sur les trottoirs. Et il n’est pas rare de voir des cyclistes téméraires utiliser un téléphone portable ou couper la route à un piéton. Ces scènes sont très fréquentes dans les grandes villes qui laissent de plus en plus de place au vélo, or, il s'agit d'infractions. À Paris, 20 952 PV ont été dressés aux cyclistes en 2022 pour refus de priorité piétonne ou non-respect des feux rouges. En 2021, c'était 9 449 PV.

Face à ces incivilités, la Préfecture de Police de Paris a décidé de publier des petites vidéos sur TikTok pour dénoncer le comportement de certains cyclistes, mais surtout rappeler que le vélo est aussi régi par le Code de la route. "La problématique, c’est qu’il y a une communauté cycliste qui pense qu’elle peut enfreindre la réglementation. Foncer à un feu rouge en pensant qu’on a la priorité, c’est non", déclare Pierre Chasserey, porte-parole de l’association 40 millions d’automobilistes. Et d’ajouter, "être à vélo, ce n’est pas la garantie de pouvoir s’absoudre du Code de la route".

Un besoin de pédagogie pour les nouveaux utilisateurs

Le vélo ne cesse de faire de nouveaux adeptes pour les déplacements en ville. On observe une augmentation constante des utilisateurs (+8 % en 2023, par rapport à 2022). Pour Alexis Frémeaux, président de l’association Mieux se déplacer à bicyclette, "on a beaucoup de nouveaux cyclistes. Il faut que les comportements s’adaptent, aussi bien ceux des cyclistes que ceux des automobilistes. Il y a besoin de pédagogie, de sanction, mais surtout de la compréhension et du respect mutuel".

Même constat de la part de David Belliard, adjoint à la mairie de Paris. Il déclarait à nos confrères de France Info : "On est dans un changement, une révolution des mobilités à Paris avec beaucoup de gens qui utilisent le vélo et ne l'utilisaient pas avant". Aussi, pour lutter contre les incivilités sur la route, "nous allons mener un travail important avec les associations de cyclistes, un travail important dans les écoles et puis un travail important sur le terrain".

Plus qu’une question d’incivilités, c’est aussi une question de sécurité routière. En ne respectant pas le Code de la route, les cyclistes se mettent en danger. Or, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 244 cyclistes et 34 utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés sont décédés sur les routes françaises en 2022.