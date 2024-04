Jardiner moins cher : quelques astuces pour réduire le budget !

Sept Français sur dix possèdent un jardin. Si jardiner est un plaisir, cette activité représente un budget. Maud Descamps nous livre quelques astuces pour réduire les dépenses, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le jardinage est une véritable passion française. En effet, nous aimons avoir les mains dans la terre, bichonner nos fleurs, voir pousser nos arbustes et nos légumes. Selon un sondage IFOP, 7 Français sur 10 possèdent un jardin, soit deux tiers de la population. Jardiner possède de nombreuses vertus. C’est à la fois une activité physique, thérapeutique, une source de plaisir et en bonus : c’est satisfaisant ! Quoi de plus gratifiant de récolter le fruit de son travail et de déguster des produits que l’on a soi-même planter ? Cependant, jardiner coûte de plus en plus cher. Les Français dépensent en moyenne 32 euros par mois et 380 euros par an, d’après une enquête réalisée par Opinion Way. Heureusement, il existe des solutions pour réduire le budget. Maud Descamps nous dit comment, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le jardinage, touché par l’inflation

La hausse des prix n’a pas épargné les fleurs et les plantes. Par conséquent, les Français ont diminué leurs achats de végétaux en 2023. D’ordinaire, la moyenne se situe autour de 32,8 plantes d'extérieur. L’année dernière, les Français ont acheté 28 végétaux. Si le prix des fleurs a augmenté, un autre facteur explique la diminution des achats : l’eau. En effet, les pénuries et les restrictions freinent les ardeurs des jardiniers en herbe, tout comme le prix de l’eau qui augmente beaucoup dans certaines communes. Ainsi, pour faire des économies sur la facture, mais aussi pour des raisons environnementales, les Français préfèrent restreindre le nombre de plantes à arroser.

Jardiner moins cher, c’est possible ?

Il n’est nullement obligatoire de passer par la case magasin pour se procurer des plantes. En effet, il existe des moyens de multiplier les végétaux gratuitement en optant pour le bouturage. Cette technique consiste à prélever une tige d’une plante et de la mettre en terre. Il est aussi possible de récupérer les pépins et les noyaux des fruits que l’on déguste pour les planter. Enfin, en fin de saison, on peut trouver beaucoup de graines autour des fleurs. Il suffit de les prélever pour les semer la saison suivante. Dernière astuce : le troc ! On n’hésite pas à faire des échanges de graines avec les voisins !

Louer votre matériel de jardinage

Les grosses machines comme les débroussailleuses, les désherbeurs, les ponceuses et autres scarificateurs, peuvent coûter assez cher et souvent, on ne les utilise qu’une à deux fois par an. Résultat : elles prennent la poussière dans l’abri de jardin. Pour réduire les dépenses, il est possible de louer ce matériel pour quelques dizaines d’euros plutôt que d’investir. Il existe de nombreux sites qui permettent la location, entre particuliers. N’hésitez pas, également, à demander à vos voisins de vous prêter du matériel.

Recycler pour faire des économies

La terre a besoin de nutriments et quoi de mieux qu’un compost pour booster votre sol et ainsi, permettre une meilleure croissance des végétaux. Rien de plus facile, il suffit de récupérer les déchets organiques, de les laisser se décomposer dans un bac à compost et de répandre le produit, une fois que le compost est prêt. Enfin, pour économiser l’eau, on pense à récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes.