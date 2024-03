Journée mondiale de l’endométriose : pourquoi il est important de réaliser un diagnostic précoce ?

La journée mondiale contre l'endométriose a lieu tous les ans le 28 mars. Encore "nouvelle" au regard des professionnels de santé et des patients, cette maladie touche deux millions de femmes en France. Comment savoir si l’on est concernée ? Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Touchées par l’endométriose, plusieurs personnalités comme Lorie Pester, Laëtitia Milot, Julie Gayet ou encore Enora Malagré font de la lutte contre cette maladie leur priorité. En France, deux millions de femmes sont concernées et souffrent d’intenses douleurs à chaque cycle menstruel. Rejeté par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, le texte de loi visant à instaurer un congé menstruel aux femmes sera de nouveau examiné en avril. Pour le docteur Vincent Valinducq, l’intérêt de réaliser un diagnostic précoce de l’endométriose est tout aussi crucial. Les explications dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les principaux symptômes de l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie chronique qui touche l’endomètre. Durant le cycle menstruel, ce tissu se place à des endroits anormaux comme sur les ovaires, les trompes, et même dans l’abdomen ou le diaphragme. Cela entraîne une inflammation et la formation de tissu cicatriciel dans la région pelvienne. Les personnes atteintes souffrent de maux de ventre importants, symptôme principal de cette maladie, de sensations de brûlures ou de coups de poings dans le bassin ou encore de gènes urinaires. Si vos rapports sexuels sont la majorité du temps douloureux et que vous n’arrivez pas à procréer en cas d’essai de plus d’un an, ces symptômes peuvent aussi suspecter une endométriose. La cause de cette maladie n’est, à l’heure actuelle, pas encore connue, mais un diagnostic précoce prévient néanmoins des risques d’infertilité et permet surtout de prendre en charge les patientes souffrant de vives douleurs.

L’intérêt de réaliser un diagnostic précoce pour faire face à cette maladie

Il faut en moyenne sept ans pour diagnostiquer l’endométriose. Et pour cause, certains de ses symptômes sont plutôt similaires à ceux du cycle menstruel “classique”. Pourtant, comme le rappelle Vincent Valinducq, il n’est pas normal de souffrir lorsque l’on a ses règles. En cas de doutes, il est donc important de se rapprocher de son gynécologue, qui vous orientera vers un radiologue expert de l’endométriose si nécessaire. L’échographie pelvienne endo vaginale (ou par voie transvaginale) ou une IRM permettent de réaliser un diagnostic de cette maladie, même lorsqu’elle se trouve à un stade précoce. Prochainement, un test salivaire s’ajoutera à la liste des moyens de détection. Ainsi, bien que l’on ne puisse pas guérir de l’endométriose, une prise en charge adaptée permettra de diminuer les douleurs et les risques d’infertilité.

Règles douloureuses : le congé menstruel toujours en discussion

La santé menstruelle des femmes est de plus en plus considérée. En 2022, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le premier plan national de lutte contre l’endométriose. Si le projet de loi porté par Sébastien Peytavie a été rejeté par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale le 27 mars, le député écologique ne baisse pas les bras pour autant. Il assure qu’il continuera de défendre le texte visant à instaurer un “arrêt menstruel” pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Pour rappel, le congé menstruel est déjà mis en place dans certaines villes et entreprises. Ce projet de loi sera de nouveau examiné en séance le 4 avril, lors de la niche écologiste.