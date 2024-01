Faut-il tracer ses enfants ? Benjamin Müller s’interroge sur cette nouvelle tendance

De plus en plus de parents ont recours à des traceurs pour surveiller leurs enfants. Cette pratique pose des questions éthiques. Benjamin Müller s’interroge sur ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Pour garder un œil sur ses enfants, certains parents n’hésitent pas à investir dans des traceurs GPS qu’ils glissent dans leurs affaires. Cela ressemble à un début d’épisode de Black Mirror et pourtant, c’est une réalité. Ce phénomène pose beaucoup de questions. Pour Benjamin Müller, c’est à la fois "rassurant et excessif".

Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, le chroniqueur nous explique que ces traqueurs, qui cartonnent, existent sous différentes formes. On les retrouve dans les manteaux, mais aussi dans les baskets ou les montres. Ces traqueurs peuvent aussi être des puces. Elles permettent aux parents de suivre à distance les déplacements des enfants. Ainsi, le matin, depuis le bureau, ils peuvent prendre connaissance du trajet pris par leurs petites têtes blondes sur le chemin du collège.

Nos enfants de plus en plus surveillés ?

Benjamin Müller alerte sur le fait que ces traceurs font, parfois, un peu plus que ça. Certains, situés dans les montres, proposent, par exemple, d’activer un micro qui capte les sons aux alentours. Les parents pourront alors écouter les conversations de leurs enfants, sans qu’ils soient forcément informés.

Cette surveillance accrue et démesurée pose bien sûr des problèmes. Non seulement, les enfants sont dépourvus de liberté, mais elle remet en question le lien de confiance entre un enfant et ses parents. Pour Benjamin Müller, "on envoie le message qu’ils sont constamment sous contrôle et ce n’est pas bon pour leur confiance en eux". En effet, si géolocaliser son enfant est rassurant pour les parents, à terme, on ne lui permet pas de s’émanciper et de se débrouiller. Si les parents souhaitent tout de même tracer leurs enfants, il est recommandé de demander le consentement de leurs têtes blondes avant de glisser le GPS dans leurs affaires.

Les traqueurs GPS détournés pour surveiller… les conjoints

Autre problème avec ces traqueurs, c’est qu’ils peuvent servir pour fliquer d’autres personnes à leur insu, notamment les proches et les conjoints. Dans ce cas-là, on n’est plus en présence d’un traceur, mais d’un mouchard. Or, dans le couple, si cette pratique est très répétée, elle peut vite tourner au harcèlement par conjoint. Elle peut même constituer une faute grave puisque c’est une violation de l’article 212 du Code Civil qui dispose que les "époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".