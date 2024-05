Bonjour ! La Matinale TF1 - L'ultradroite, ce qu'il faut savoir

Ce week-end à Paris, 800 personnes ont répondu à l'appel du "Comité du 9 mai". Cette manifestation de l'ultradroite a d'abord été interdite par le préfet, avant d'être finalement autorisée. Que faut-il savoir sur ce mouvement ? Quid de l'ultradroite ?

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances : Garance Pardigon, Karima Charni, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Jean-Marie Bagayoko, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Adrien Gindre, Maud Descamps, Benjamin Muller, Ange Noiret, Vincent Valinducq, Monique Younès, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Julie Tomeï.