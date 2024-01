VIDÉO - Animaux : les plus laids sont les plus intelligents !

Dans le royaume des animaux, les créatures les plus moches cachent parfois une intelligence redoutable. Certains peuvent se guérir tout seuls, d'autres sont capables d'hypnotiser leurs congénères ou de déceler une charogne par l'odorat. Revoyez la chronique de Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Plus les animaux sont laids, plus ils sont intelligents, affirme Monique Younès dans sa chronique pour Bonjour ! la Matinale TF1. Exemple : le diable de Tasmanie, charognard aux cris horribles, a la capacité de se soigner tout seul. Il peut ainsi guérir tout seul du cancer de la bouche. Autre exemple : la baudroie des abysses, créature la plus terrifiante du fond des océans. Sa laideur est telle qu'elle hypnotise tous les autres poissons et il lui suffit d'ouvrir la bouche pour les attaquer. Retrouvez l'intégralité de la chronique dans la vidéo en tête de cet article.

