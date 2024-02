Dis-moi quel parfum tu portes, je te dirai qui tu es !

On ne choisit pas son parfum par hasard. Romantique, sensuel, hyperactif... il est à l'image du caractère de celui qui le porte. Explication de Monique Younès dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On a tous une relation très intime avec son parfum. Plus qu’une coquetterie, il s’agit d’une marque olfactive qui affirme ou accentue le caractère de celui qui le porte. Monique Younès nous dit tout ce qu’il faut savoir sur le parfum dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un parfum ne se choisit pas à la légère et il ne doit rien au hasard. En effet, les parfumeurs ont noté qu’il existe une constante dans le choix du parfum de leurs clients. Les hyperactifs, par exemple, préfèrent les notes fraiches et fruitées. Les romantiques, eux, préfèrent les odeurs florales, tandis que les âmes sensuelles sont plutôt attirées par les odeurs fortes et boisées.

Le parfum a la côte chez les jeunes

Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui sont surtout attirés par le parfum. En effet, ils ne se sont jamais autant parfumés. Et, si les ainés étaient fidèles à une flagrance, les jeunes, eux, sont plus volages et papillonnent d’un parfum à l’autre pour se constituer un véritable "vestiaire olfactif". En moyenne, ils en possèdent entre 6 ou 7, alternent les jus selon l’humeur et l’occasion. Parfois, ils n’hésitent pas à superposer les arômes pour être plus créatifs. S’ils achètent en majorité leur flacon dans les grandes enseignes, beaucoup se tournent vers les parfums "dupes" qui imitent les senteurs des parfums des grandes maisons.

Le parfum pour affirmer sa personnalité

Monique Younès nous raconte que certains acteurs changent de parfum selon le film qu’il tourne. Cette polyvalence olfactive a une raison : cela les aide à mieux appréhender le personnage qu’ils incarnent, mais aussi à mieux cerner sa personnalité.

Aujourd’hui, toutes les grandes maisons de couture font de la parfumerie, de Chanel à Yves Saint-Laurent en passant par Mugler et Givenchy et elles rivalisent de créativité pour séduire la nouvelle génération. Elles n’hésitent pas à proposer des odeurs boisées et musquées pour les femmes, alors que ces senteurs étaient, traditionnellement, réservées aux parfums masculins.

Autre phénomène observé chez les jeunes, notamment dans les banlieues : l’engouement pour les parfums aux odeurs fortes et capiteux, tels que One Million de Paco Rabanne, Bois d’Argent de Christian Dior ou encore Opium d’Yves Saint-Laurent. Ces parfums à l’odeur et au nom évocateur sont non seulement une manière d’affirmer leur personnalité, mais sont aussi un signe de réussite sociale.