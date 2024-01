Bonjour ! La Matinale TF1 - La guerre des fermetures Éclair, la carte blanche de Monique Younès

C'est une guerre commerciale assez méconnue, celle des fermetures Éclair. Entre la Chine et le Japon, ça chauffe énormément. C'est l'objet de la chronique de Monique Younès dans "Bonjour ! La Matinale TF1"

Aujourd'hui, la Chine et le Japon se disputent le marché de la fermeture à glissière ou la fermeture Éclair. Celle-ci fête ses 130 printemps cette année. Le premier brevet a été déposé aux États-Unis par un certain Whitcomb Judson. Ayant eu marre de boutonner ses chaussures, ce dernier a inventé ce système afin de les fermer plus facilement et plus rapidement.

Il se vend à ce jour près de quinze milliards de fermetures éclairs dans le monde et l'enjeu est énorme. Les deux entreprises leaders dans le domaine se chamaillent : créée en 1934, la japonaise YKK domine le marché, mais elle est concurrencée par la société chinoise SBS créée en 1984 ; et les deux marques garantissent pour leurs produits un minimum de 5 000 ouvertures et fermetures.

À savoir qu'il existe des zips à mémoire de forme, qui épousent les lignes du corps. C'est notamment l'entreprise suisse Riri, leader mondial de la fermeture-éclair haut de gamme, qui les produit. Notons même qu'elle fabrique des fermetures éclairs en or à 20.000 euros.