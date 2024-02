VIDÉO - Les animaux peuvent-ils tomber amoureux ?

Savez-vous que les animaux sont capables d'attachement et d'amour ? C'est le résultat d'une enquête réalisée par les chercheurs britanniques de la Royal Society. Certains animaux possèdent l'ocytocine (l'hormone de l'amour) tout comme les humains.

Les êtres humains ne seraient pas les seuls à avoir le béguin. Si ce sentiment semblait leur être réservé, les recherches scientifiques nous montrent aujourd’hui le contraire. Quand les humains et les chiens se regardent dans les yeux, le niveau d'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la confiance et du plaisir, augmente nettement dans leur cerveau et renforce leurs liens. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

